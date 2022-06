Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 07:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione martedì 14 giugno al microfono Giuliano Ferrigno comunali di domenica sindaci di centro-destra a Genova Palermo e L’Aquila secondo le proiezioni di ieri sera sui risultati delle comunali il capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci si confermerebbe al primo turno Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale eletto sindaco su Franco Miceli centro-sinistra all’Aquila Pierluigi Biondi del centrodestra in vantaggio ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro lo scorso della Liga di essere collante del centrodestra anche sacrificando in prima persona è la strada vincente l’ha detto ieri il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa in via bellerio Milano commentando il risultato delle amministrative sottolineando Fra l’altro il contributo del partito a Palermo e Genova ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione martedì 14 giugno al microfono Giuliano Ferrigno comunali di domenica sindaci di centro-destra a Genova Palermo e L’Aquila secondo le proiezioni di ieri sera sui risultati delle comunali il capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci si confermerebbe al primo turno Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale eletto sindaco su Franco Miceli centro-sinistra all’Aquila Pierluigi Biondi del centrodestra in vantaggio ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro lo scorso della Liga di essere collante del centrodestra anche sacrificando in prima persona è la strada vincente l’ha detto ieri il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa in via bellerio Milano commentando il risultato delle amministrative sottolineando Fra l’altro il contributo del partito a Palermo e Genova ...

