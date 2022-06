Turchia | gli sforzi per la pace ricevono apprezzamento dal Papa

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 giugno 2022) Il diplomatico Lütfullah Gökta?, ambasciatore dipresso la Santa Sede, è stato ricevuto in udienza daFrancesco nel Palazzo Apostolico vaticano come relazionato dal Giornale Diplomatico. Il rappresentante turco ha fatto sapere che “Francesco apprezza glidel nostro presidente Recep Tayyip Erdo?an per la riconciliazione tra l’Ucraina e la Russia. Una soluzione può essere trovata solo attraverso la diplomazia e i negoziati, non attraverso la guerra. L’unico modo possibile per stabilire un cessate il fuoco e cominciare i negoziati è attraverso la diplomazia”. L’argomento è al centro dell’agenda del leader spirituale dei cattolici,Francesco, il quale “ha espresso la sua gratitudine alla, che è in contatto con entrambe le parti dall’inizio del ...