Tacconi pronto a lasciare l’ospedale | l’annuncio del figlio | “sta vincendo la partita più importante” | FOTO

(Di martedì 14 giugno 2022) Stefanocontinua la battaglia con la vita. L’ex portiere della Juventus sta lottando dopo la emorragia cerebrale da rottura di aneurisma e presto sarà dimesso dalSanti Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura.è arrivato direttamente dalAndrea, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. “Grande giorno, finalmente papà lasceràper andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma lapiùdella sua vita la sta. Una forza della natura”. Nei giorni scorsi ildiaveva pubblicato anche il biglietto scritto dal padre: “S+L love”, ovvero le iniziali di Stefano e della moglie ...

...Era il 23 aprile scorso quando Stefanofu colpito da un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. Subito dopo il suo ingresso nel...Dalsoccorso dell'ospedale astigiano è stato poi trasferito all'ospedale della vicina Alessandria. Stefano, nuovo intervento chirurgicoCome sta Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus ricoverato in ospedale da quasi due mesi dopo un'emorragia cerebrale. Dopo l'intervento a cui è ...Stefano Tacconi è pronto per la "fase 2". Dopo il malore causato da un aneurisma cerebrale e il lungo ricovero in ospedale, ora è tempo di trasferirsi ...