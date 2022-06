Stranger Things serie 4: un ottimo lavoro (Di martedì 14 giugno 2022) Ritorna ,dopo un’attesa interminabile durata tre anni, la serie cult che ha rilanciato gli anni ottanta. Questa quarta serie di Stranger Things ha creato una certa hype nei fan. Nonostante l’importante durata degli episodi, è riuscita a soddisfare il suo pubblico. Rispetto alla stagione tre, la quarta fa dei passi da gigante sul punto di vista dei contenuti e della narrazione. Intreccia ben tre linee narrative, ognuna estremamente coinvolgente. Riesce a non annoiare nemmeno per un secondo, sebbene gli episodi abbiano una durata che varia tra i settanta e i cento minuti. Ma la principale qualità di questa stagione è il suo antagonista. Un cattivo dallo spessore notevole, con un interessante background che surclassa nettamente i nemici bidimensionali delle stagioni precedenti. Insomma La quarta serie di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Ritorna ,dopo un’attesa interminabile durata tre anni, lacult che ha rilanciato gli anni ottanta. Questa quartadiha creato una certa hype nei fan. Nonostante l’importante durata degli episodi, è riuscita a soddisfare il suo pubblico. Rispetto alla stagione tre, la quarta fa dei passi da gigante sul punto di vista dei contenuti e della narrazione. Intreccia ben tre linee narrative, ognuna estremamente coinvolgente. Riesce a non annoiare nemmeno per un secondo, sebbene gli episodi abbiano una durata che varia tra i settanta e i cento minuti. Ma la principale qualità di questa stagione è il suo antagonista. Un cattivo dallo spessore notevole, con un interessante background che surclassa nettamente i nemici bidimensionali delle stagioni precedenti. Insomma La quartadi ...

