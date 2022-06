Salvatore Montefusco | l’uomo accusato del duplice femminicidio a Castelfranco e le denunce per maltrattamenti verso l’archiviazione

(Di martedì 14 giugno 2022)di aver ucciso la moglie di 47 anni di origine rumena, Gabriela Trandafir, e la figlia 22enne di lei Renata, era stato denunciato pere atti persecutori. Ma sugli atti la procura aveva chiesto. Ilè avvenuto in un gruppo di villette nella campagna diEmilia (Modena), via Cassola di Sotto, territorio della frazione di Cavazzona. L’allarme è stato dato intorno alle 12.15. A chiamare sarebbe stato, dopo aver sparato alle due donne con un fucile, lo stesso, imprenditore edile di 69 anni, campano di origine. Avrebbe telefonato da un bar di. Anche alcuni residenti avrebbero udito le ...

Salvatore Montefusco, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie di 47 anni di origine rumena, Gabriela Trandafir, e la figlia 22enne di lei Renata, era stato denunciato per maltrattamenti e atti persecutori. Ad aprire il fuoco sulle vittime innocenti, Salvatore Montefusco, come riporta Leggo, marito di Gabriela, imprenditore edile che avrebbe chiamato i soccorsi subito dopo essersi reso conto del gesto che aveva compiuto. Erano sconvolti ieri i vicini di casa di Gabriela e Renata, mamma e figlia brutalmente ammazzate dal 69enne Salvatore Montefusco. Tanti i bossoli repertati ieri dagli uomini della scientifica nel luogo del delitto. Oggi ci sarebbe stata l'udienza per la separazione. L'altro figlio ha provato a frapporsi tra il papà e la mamma, poi i colpi di fucile. Una nuova tragedia annunciata, la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti.