Primo No degli eurodeputati a gas e nucleare nella tassonomia «verde»: verso lo scontro in aula con la Commissione Ue (Di martedì 14 giugno 2022) L’Europarlamento si schiera contro la Commissione europea sull’inclusione dell’energia nucleare e del gas nell’elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, decisa lo scorso febbraio. Le commissioni Ambiente ed Economia hanno infatti deciso di opporsi, e con una maggioranza di 76 voti contro 62 ha proposto una mozione di rigetto della norma, su cui il parlamento comunitario dovrà esprimersi tra il 4 e il 7 luglio. Se venisse confermata a maggioranza assoluta, la mozione farebbe cadere la proposta della Commissione. «Il voto di oggi è un passo importantissimo verso una posizione forte e chiara da parte dell’intero Parlamento affinché nella plenaria di luglio rigetti l’atto della Commissione ed impedisca che, in un momento così critico, siano convogliati ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) L’Europarlamento si schiera contro laeuropea sull’inclusione dell’energiae del gas nell’elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, decisa lo scorso febbraio. Le commissioni Ambiente ed Economia hanno infatti deciso di opporsi, e con una maggioranza di 76 voti contro 62 ha proposto una mozione di rigetto della norma, su cui il parlamento comunitario dovrà esprimersi tra il 4 e il 7 luglio. Se venisse confermata a maggioranza assoluta, la mozione farebbe cadere la proposta della. «Il voto di oggi è un passo importantissimouna posizione forte e chiara da parte dell’intero Parlamento affinchéplenaria di luglio rigetti l’atto dellaed impedisca che, in un momento così critico, siano convogliati ...

Pubblicità

CarloVerdelli : #Elezioni Gran fermento su chi ne è uscito meglio o peggio. Ma nessuno dei presunti vincitori (da Letta alla Meloni… - martaottaviani : Sono sempre più orgogliosa di aver rifiutato, fin dal primo giorno di #guerra, inviti da parte di #talkshow o di pr… - UffiziGalleries : Oggi vi dà il #buongiorno #Veronese dalle sale dedicate agli artisti veneti al primo piano degli #Uffizi. Vi aspett… - ItsLending : Su @ItaliaOggi si parla del successo e dei numeri di ITS Lending in questo primo semestre di attività: il rilancio… - obvsessedems : ma vi ricordate che dopo la pausa degli One direction pensavamo che il primo a rilasciare musica da solista sarebbe… -