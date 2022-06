Pnrr, Fpa: "484 mld per la ripresa ma la Pubblica Amministrazione non è ancora pronta" (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Tra Pnrr e fondi della politica di coesione, da fine 2021 al 2029 all'Italia arriveranno 484 miliardi di euro di spese straordinarie ed aggiuntive da programmare, gestire, monitorare e rendicontare, in media 54 mld l'anno. Una quantità di risorse senza precedenti che dovrà essere coordinata da una Pa non in ottima salute. I dipendenti pubblici italiani in Italia sono fermi a 3,2 milioni (a fronte di oltre 3 milioni di pensionati), il 14,5% del totale degli occupati, lontani dai 5,7 mln della Francia, i 5,3 mln del Regno Unito e i 5 mln della Germania. Hanno un'età media di quasi 50 anni, fanno poca formazione (spendiamo appena 40 euro l'anno a persona per l'aggiornamento) e, nonostante una buona quota di laureati (il 42,6%), hanno principalmente competenze giuridiche, adatte a gestire procedimenti più che progetti, spesso disallineate dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Trae fondi della politica di coesione, da fine 2021 al 2029 all'Italia arriveranno 484 miliardi di euro di spese straordinarie ed aggiuntive da programmare, gestire, monitorare e rendicontare, in media 54 mld l'anno. Una quantità di risorse senza precedenti che dovrà essere coordinata da una Pa non in ottima salute. I dipendenti pubblici italiani in Italia sono fermi a 3,2 milioni (a fronte di oltre 3 milioni di pensionati), il 14,5% del totale degli occupati, lontani dai 5,7 mln della Francia, i 5,3 mln del Regno Unito e i 5 mln della Germania. Hanno un'età media di quasi 50 anni, fanno poca formazione (spendiamo appena 40 euro l'anno a persona per l'aggiornamento) e, nonostante una buona quota di laureati (il 42,6%), hanno principalmente competenze giuridiche, adatte a gestire procedimenti più che progetti, spesso disallineate dalle ...

