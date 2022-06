Phisikk du role Urne-deserto dei tartari? O dei partiti?

Leggi su formiche

(Di martedì 14 giugno 2022) Referendum a parte- storia di complicatezze e di usura dello strumento che sta in piedi solo se ci sono quesiti “percepiti” dal popolo- si lanciano alti lai sulla desertificazione delleper il “misero” 54% dei votanti. Che non è sicuramente una cifra da partecipazione di massa, ma, vivaddio, neanche evoca la desertificazione di massa. Tanto per fare paragoni concreti, lo stesso giorno la Francia andava al voto per rinnovare il Parlamento, dunque l’organo costituzionale con la caratura politica assoluta, e registrava il 48% dei votanti, giustificando, eccome, un allarme francese sull’estenuazione della democrazia. Sappiamo che con il ballottaggio andrà anche peggio, perché è sempre così. Nelle ultime elezioni politiche italiane, punto più basso della partecipazione al voto dalle origini della Repubblica, gli italiani che si recarono alle...