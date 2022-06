Paura per Navalny, il giallo sul trasferimento dal carcere. La portavoce: «Non sappiamo dove si trovi ora» (Di martedì 14 giugno 2022) L’attivista russo Alexei Navalny, in carcere dal gennaio 2021, sarebbe stato trasferito dalla colonia penale dove era detenuto e ora la sua posizione sarebbe sconosciuta ad avvocati e familiari. A denunciare il fatto è la sua portavoce, Kira Yarmysh, con una serie di tweet: «Navalny è stato trasferito dalla colonia penale No. 2. Il suo avvocato, che era andato a visitarlo, è stato trattenuto al checkpoint fino alle 14.00 per poi sentirsi dire “Non c’è questo detenuto qui”. Non sappiamo dove si trovi ora e in quale colonia lo stiano portando», ha scritto Yarmysh. «Ovviamente né i suoi parenti né i suoi avvocati sono stati avvisati in anticipo del trasferimento. C’erano voci che sarebbe stato spostato nella colonia penale di massima ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) L’attivista russo Alexei, indal gennaio 2021, sarebbe stato trasferito dalla colonia penaleera detenuto e ora la sua posizione sarebbe sconosciuta ad avvocati e familiari. A denunciare il fatto è la sua, Kira Yarmysh, con una serie di tweet: «è stato trasferito dalla colonia penale No. 2. Il suo avvocato, che era andato a visitarlo, è stato trattenuto al checkpoint fino alle 14.00 per poi sentirsi dire “Non c’è questo detenuto qui”. Nonsiora e in quale colonia lo stiano portando», ha scritto Yarmysh. «Ovviamente né i suoi parenti né i suoi avvocati sono stati avvisati in anticipo del. C’erano voci che sarebbe stato spostato nella colonia penale di massima ...

