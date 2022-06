Nuoto, Mondiali 2022: Simona Quadarella punta al podio negli 800 e nei 1500 sl. Concorrenza sempre più ampia e qualificata (Di martedì 14 giugno 2022) La difficile conferma. Sarà molto complicato per Simona Quadarella ripetere gli stessi risultati dei Mondiali 2019 di Nuoto Gwangju (Corea del Sud) in vista del prossimo campionato iridato a Budapest (Ungheria). La classe ’98 vinse l’oro nei 1500 stile libero e l’argento degli 800 stile libero, potendo contare su una Katie Ledecky debilitata da un virus che la costrinse alla rinuncia nella gara più lunga, mentre nelle 16 vasche riuscì a precedere la romana nonostante tutto. A tre anni di distanza le cose sono cambiate perché il numero di avversarie è aumentato considerevolmente. Al di là di Ledecky che sembra essere su un altro pianeta (8:09.27 sugli 800 sl e 15:38.99 sui 1500 sl), altre rivali si contrapporranno all’azzurra. I riferimenti sono all’altra americana Katie Grimes, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) La difficile conferma. Sarà molto complicato perripetere gli stessi risultati dei2019 diGwangju (Corea del Sud) in vista del prossimo campionato iridato a Budapest (Ungheria). La classe ’98 vinse l’oro neistile libero e l’argento degli 800 stile libero, potendo contare su una Katie Ledecky debilitata da un virus che la costrinse alla rinuncia nella gara più lunga, mentre nelle 16 vasche riuscì a precedere la romana nonostante tutto. A tre anni di distanza le cose sono cambiate perché il numero di avversarie è aumentato considerevolmente. Al di là di Ledecky che sembra essere su un altro pianeta (8:09.27 sugli 800 sl e 15:38.99 suisl), altre rivali si contrapporranno all’azzurra. I riferimenti sono all’altra americana Katie Grimes, ...

