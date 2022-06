Macron vuole un’industria della Difesa europea indipendente. Ed è pronto a… (Di martedì 14 giugno 2022) L’Unione europea è entrata in una economia di guerra. A dirlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo all’esposizione Eurosatory, la fiera internazionale biennale per la Difesa e la sicurezza multidimensionale aperta a Villepinte, a nord di Parigi. Secondo il presidente, di fronte alla crisi causata dalla guerra in Ucraina, l’Unione europea deve organizzarsi avendo in mente un obiettivo temporale di lungo periodo. “Un’economia in cui dovremo andare più veloci, pensare diversamente sui ritmi, per poter ricostituire più velocemente ciò che è essenziale per le nostre forze armate”. Rafforzare l’industria continentale Per Macron, l’obiettivo da raggiungere è quello di un rafforzamento complessivo dell’industria della Difesa dell’Unione ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) L’Unioneè entrata in una economia di guerra. A dirlo è stato il presidente francese Emmanuel, intervenendo all’esposizione Eurosatory, la fiera internazionale biennale per lae la sicurezza multidimensionale aperta a Villepinte, a nord di Parigi. Secondo il presidente, di fronte alla crisi causata dalla guerra in Ucraina, l’Unionedeve organizzarsi avendo in mente un obiettivo temporale di lungo periodo. “Un’economia in cui dovremo andare più veloci, pensare diversamente sui ritmi, per poter ricostituire più velocemente ciò che è essenziale per le nostre forze armate”. Rafforzare l’industria continentale Per, l’obiettivo da raggiungere è quello di un rafforzamento complessivo dell’industriadell’Unione ...

Pubblicità

AdornatoAntonio : RT @CremaschiG: In #Francia le #pensioni sono a 62 anni #Macron vuole portarli a 65 #Melenchon vuole ridurli a 60 La differenza tra #des… - ROBERTOLEONE56 : RT @CremaschiG: In #Francia le #pensioni sono a 62 anni #Macron vuole portarli a 65 #Melenchon vuole ridurli a 60 La differenza tra #des… - Rosyfree74 : RT @CremaschiG: In #Francia le #pensioni sono a 62 anni #Macron vuole portarli a 65 #Melenchon vuole ridurli a 60 La differenza tra #des… - cristin86212732 : RT @CremaschiG: In #Francia le #pensioni sono a 62 anni #Macron vuole portarli a 65 #Melenchon vuole ridurli a 60 La differenza tra #des… - OttobreInfo : RT @CremaschiG: In #Francia le #pensioni sono a 62 anni #Macron vuole portarli a 65 #Melenchon vuole ridurli a 60 La differenza tra #des… -