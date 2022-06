(Di martedì 14 giugno 2022) L‘azienda. Ilimpianto di produzione internoufficiale sarà in(per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) ha ufficialmente aperto le porte del suoimpianto di produzione interno in Europa. Con sede a, in, la fabbrica si concentra principalmente sulla costruzione di infrastrutture server. Ma oltre a questi, si occuperà anche di sistemi di storage e workstation PC di fascia alta. Questi saranno utilizzati poi dai clienti in tutta Europa, Medio Oriente e Africa. Estendendo le operazioni di produzione internazionali di, l’investimento rappresenta un potenziale economico significativo sia ...

Pubblicità

CF22092013 : RT @CeotechI: Lenovo apre il primo stabilimento di produzione europeo #Asset #Economia #Europa #Fabbrica #Lavoro #Lenovo #Notizie #Produzio… - CeotechI : RT @CeotechI: Lenovo apre il primo stabilimento di produzione europeo #Asset #Economia #Europa #Fabbrica #Lavoro #Lenovo #Notizie #Produzio… - CeotechI : Lenovo apre il primo stabilimento di produzione europeo #Asset #Economia #Europa #Fabbrica #Lavoro #Lenovo #Notizie… -

tuttoteK

ufficialmente il primo stabilimento di produzione interno europeo a Ullo, in Ungheria.ha aperto il suo primo stabilimento di produzione interno europeo. Lo stabilimento si trova a ...I brand coinvolti sono Oracle, Cisco,, Datacore, Nutanix, Irion, SAS, Delinea, Dynatrace e WatchGuard; moderatore della giornata, Marco Maria Lorusso, meglio conosciuto come Sergente Lorusso , ... Lenovo apre stabilimento a Ullo: In Ungheria il primo europeo È di nuovo il momento di aprire alle opportunità, tornando a incontrare le aziende per supportarne la crescita, e riportando i dipendenti (anche) in sede ...Gran Premio della Catalogna, nono round della stagione MotoGP 2022 andato in scena questo pomeriggio sul Circuito del Montmeló nei pressi di Barcellona, non ha riservato molte soddisfazioni ai piloti ...