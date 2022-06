(Di martedì 14 giugno 2022) Il Pd già ha puntato il nuovo nemico. Giorgia. A neanche 24 ore dai risultati elettorali che premiano FdI in tutte le città, la sinistra sposta il tiro da Salvini alla leader di FdI. Un copione prevedibile e previsto. Già nella serata di ieri il vicesegretario del Pd Provenzano aveva detto che la destra diera reazionaria e xenofoba. Parole grosse. Ma non sufficienti visto che oggi il Pd ha pensato bene di rincarare la dose. LEGGI ANCHE Ricolfi: "La sinistra ignora il popolo. La destra modernaè più vicina alla gente" Elezioni,: «Dal voto tante soddisfazioni. E mi chiedo: il governo Draghi ha ancora senso?» () Infatti Lia Quartapelle, interpellata da Adnkronos, commenta: “Nel deserto che sta diventando la destra la ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Il Pd all’attacco: FdI fa parte dell’internazionale “nera” pagata dalla Russia. Sdegno della Meloni (video)… - 00650301 : RT @ilgiornale: '#Meloni leader di una destra estrema, xenofoba e reazionaria'. Dopo gli ottimi risultati di #Fdi alle amministrative, il P… - LatrBerserkr : RT @ilgiornale: '#Meloni leader di una destra estrema, xenofoba e reazionaria'. Dopo gli ottimi risultati di #Fdi alle amministrative, il P… - Grunf62 : RT @ilgiornale: '#Meloni leader di una destra estrema, xenofoba e reazionaria'. Dopo gli ottimi risultati di #Fdi alle amministrative, il P… - lrcasanova1 : RT @ilgiornale: '#Meloni leader di una destra estrema, xenofoba e reazionaria'. Dopo gli ottimi risultati di #Fdi alle amministrative, il P… -

... si rifà a una politica dell'identità come se ci fosse un... Meloni esi propongono però come forza di governo e si ..."Devi esser molto bravo per proporre una alternativa seria'agenda ...... in Veneto la Lega è finita dietronon solo a Verona, ma ...referendum e le ultime gaffe comunicative " potrebbe dare il via'...e le ultime gaffe comunicative " potrebbe dare il via...