”Il Compleanno” | Francesco Guccini | critica alle convenzioni borghesi e malinconia crepuscolare

Fra le canzoni meno note di Francesco Guccini, Il Compleanno è uno dei brani contenuti nell'album Due anni dopo, uscito nel 1969 per EMI. Un'aspra critica nei confronti del sistema borghese, incorniciata in una scena quotidiana un tempo consueta, condita da una riflessione sui primi problemi amorosi; il tempo che fugge, le delusioni adolescenziali, le speranze dissolte. Il Compleanno, Francesco Guccini: il topos del tempo e la poetica del ricordo Il topos del tempo è un tema ricorrente in Francesco Guccini, che ritorna anche nel brano Il Compleanno. La nostalgia rivolta al passato e i rimandi del tempo che fu sono delle tematiche chiave nei suoi album e nei suoi brani più o meno famosi.

