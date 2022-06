Hanno rubato un furgone al padre di Anna Tatangelo (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Furto in casa Tatangelo a Sora. Mani ignote sono riuscite a forzare il cancello d'ingresso dell'azienda di famiglia della cantante e a portare via uno dei furgoni adibito al trasporto di ciambelle e utilizzato dal padre Dante. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Sora che nelle prime ore di questa mattina Hanno rinvenuto il furgone abbandonato e intatto in una zona impervia del Sorano. Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Furto in casaa Sora. Mani ignote sono riuscite a forzare il cancello d'ingresso dell'azienda di famiglia della cantante e a portare via uno dei furgoni adibito al trasporto di ciambelle e utilizzato dalDante. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Sora che nelle prime ore di questa mattinarinvenuto ilabbandonato e intatto in una zona impervia del Sorano.

