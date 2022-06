“Grande finanza internazionale”. Brutale rissa tra La Russa e Fiano: “Vai a quel paese”, “Vergognati” (Di martedì 14 giugno 2022) Il discorso di Giorgia Meloni in Spagna fa scatenare la rissa tra Ignazio La Russa ed Emanuele Fiano. I due sono ospiti dell'edizione del 14 giugno de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e subito si scatenano le scintille con il deputato del Partito Democratico che accusa: “Quando sento parlare della 'Grande finanza internazionale' mi vengono i brividi”. “Fatteli passare, fatteli passare” replica La Russa capendo dove vuole andare a parare l'interlocutore. Parole che causano la reazione: “Fatteli passare tu, io mi faccio venire i brividi che voglio quando sento un comizio di estrema destra”. Il senatore di Fratelli d'Italia non ci sta: “Ma che vuol dire che ti vengono i brividi se uno critica la Grande ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Il discorso di Giorgia Meloni in Spagna fa scatenare latra Ignazio Laed Emanuele. I due sono ospiti dell'edizione del 14 giugno de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e subito si scatenano le scintille con il deputato del Partito Democratico che accusa: “Quando sento parlare della '' mi vengono i brividi”. “Fatteli passare, fatteli passare” replica Lacapendo dove vuole andare a parare l'interlocutore. Parole che causano la reazione: “Fatteli passare tu, io mi faccio venire i brividi che voglio quando sento un comizio di estrema destra”. Il senatore di Fratelli d'Italia non ci sta: “Ma che vuol dire che ti vengono i brividi se uno critica la...

