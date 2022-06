Giorgia Meloni. È lei il leader del centrodestra. (Di martedì 14 giugno 2022) Questa consultazione elettorale ha fondamentalmente certificato che il primo partito italiano è quello dell’Astensione, che Giorgia Meloni è il leader del centrodestra che vince solo quando si presenta unito e compatto, che i grandi sconfitti che escono dalle urne sono la Lega di Salvini e il Movimento5Stelle di Conte e che il PD di Letta Leggi su freeskipper (Di martedì 14 giugno 2022) Questa consultazione elettorale ha fondamentalmente certificato che il primo partito italiano è quello dell’Astensione, cheè ildelche vince solo quando si presenta unito e compatto, che i grandi sconfitti che escono dalle urne sono la Lega di Salvini e il Movimento5Stelle di Conte e che il PD di Letta

Pubblicità

laramps : RT @LiaQuartapelle: Giorgia Meloni va all’estero e mostra la sua vera faccia: urla contro le lobby gay, a favore degli antiabortisti, contr… - Nonnadinano : RT @ale_moretti: Giorgia Meloni va in Spagna per sostenere Vox, la peggiore ultra destra, e si mostra per quello che è: contro i gay, contr… - agorarai : Giorgia Meloni sarà la prossima candidata premier? Risponde Stefano Locatelli. #Agorarai - Bluesea75462488 : RT @ilruttosovrano: La sempre coerente e preparata Giorgia Meloni si lamenta della mascherina durante le votazioni che è una 'follia', al s… - akiro967 : RT @ilruttosovrano: La sempre coerente e preparata Giorgia Meloni si lamenta della mascherina durante le votazioni che è una 'follia', al s… -