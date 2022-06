(Di martedì 14 giugno 2022) BRUXELLES - Dalla pandemia alla guerra, passando per la Brexit e la lotta al cambiamento climatico. E poi la pioggia di finanziamenti stanziati da Bruxelles con il Next Generation EU (Ngeu) per dar ...

Agenzia ANSA

... spiega all'ANSA il direttore di, Wiktor Szydarowski . Negli ultimi anni, la "dinamica dei ...più che mai nessuno deve esser lasciato indietro".... risultato del progetto di ricerca Mista, curato dal programma di studi, specializzato in ... che è ritornata ancor più di attualitàcon il susseguirsi della pandemia, della guerra in Ucraina ... Espon, 'Ora più che mai nessuno deve esser lasciato indietro' - Europa "Il ruolo di Espon non è misurare l'impatto di uno shock preso singolarmente ... Da qui trae nutrimento il populismo. Ora più che mai nessuno deve esser lasciato indietro".BRUXELLES - Un manuale sull'evoluzione del rapporto storico tra industria e città, sul ruolo futuro dell'industria e nei centri urbani e sulla necessità per le aree metropolitane in Europa ...