Elena Del Pozzo uccisa con un coltello da cucina e poi nascosta sotto terra

(Di martedì 14 giugno 2022) Mascalucia – Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figliadi 5 anni. Il rapimento era una messa in scena per coprire l’omicidio.La Procura sta predisponendo il suo fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. L’ha colpita più volte con undae poi ha messo il corpicino in dei sacchi neri, prima di nasconderlo. Così la mamma, secondo quanto lei stessa ha raccontato a investigatori e inquirenti, ha ucciso. La donna,linea la procura, ha anche precisato di aver “portato a termine l’orrendo crimine in maniera solitaria”. Sul corpo della bambina, un primo esame medico legale “ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e ...