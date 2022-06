Dokic | star del tennis a un passo dal suicidio | ' Mi stavo buttando dal 26° piano'

Pubblicità

Tebigeek

Un talento cristallino fermato da problemi più grandi di lei. Ha lottato una vita per essere libera, prima dal padre padrone, poi dai suoi altri demoni. Jelenaha 39 anni, ma è come se di vite ne avesse vissute dieci. La tentazione Stava per mollare, l'australiana, e ha anche detto la data, di quando stava per farlo: il 28 aprile 2022. Jelena, una ...Un talento cristallino fermato da problemi più grandi di lei. Ha lottato una vita per essere libera, prima dal padre padrone, poi dai suoi altri demoni. Jelenaha 39 anni, ma è come se di vite ne avesse vissute dieci. La tentazione Stava per mollare, l'australiana, e ha anche detto la data, di quando stava per farlo: il 28 aprile 2022. Jelena, una ... La coraggiosa star del tennis Jelena Dokic in lacrime mentre dice ai fan "Mi sono quasi tolta la Dokic pleaded with her followers to seek professional help if they were experiencing suicidal thoughts, as she had.Australian former tennis star Jelena Dokic revealed on Monday that she came close to taking her own life just a few weeks ago.