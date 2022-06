Centrosinistra e “campo largo”, Letta insiste: “Non escludo nessuno, in gioco c’è il Paese”. Ma Conte: “Sì al civismo, non a Renzi e Calenda” (Di martedì 14 giugno 2022) Il voto delle amministrative cambia i connotati delle coalizioni. Se a destra Fratelli d’Italia sembra aver conquistato il comando del centrodestra a scapito della Lega (che è superata dal partito di Giorgia Meloni quasi ovunque anche al Nord), a sinistra la missione impossibile resta quella di Enrico Letta: il “campo largo” che tenga insieme il M5s da una parte e Azione dall’altra. Vaste programme, disse quello. “La mia responsabilità non è solo avere un punto percentuale in più per il Pd – dice a DiMartedì Letta – ma costruire un’alleanza che regga, sia convincente, di gente convincente che si mette d’accordo sulle cose da fare“. Tradotto: “Se il mio partito fa un bellissimo risultato e poi ci troviamo Salvini o Meloni con una maggioranza di centrodestra alla fine il problema per il Paese è enorme”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Il voto delle amministrative cambia i connotati delle coalizioni. Se a destra Fratelli d’Italia sembra aver conquistato il comando del centrodestra a scapito della Lega (che è superata dal partito di Giorgia Meloni quasi ovunque anche al Nord), a sinistra la missione impossibile resta quella di Enrico: il “” che tenga insieme il M5s da una parte e Azione dall’altra. Vaste programme, disse quello. “La mia responsabilità non è solo avere un punto percentuale in più per il Pd – dice a DiMartedì– ma costruire un’alleanza che regga, sia convincente, di gente convincente che si mette d’accordo sulle cose da fare“. Tradotto: “Se il mio partito fa un bellissimo risultato e poi ci troviamo Salvini o Meloni con una maggioranza di centrodestra alla fine il problema per ilè enorme”. ...

