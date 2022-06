Calcio, Roberto Mancini: “Un peccato chiudere così, ma il gruppo è aperto” (Di martedì 14 giugno 2022) Guarda il bicchiere mezzo pieno Roberto Mancini dopo la pesante sconfitta della Nazionale italiana di Calcio per 5-2 contro la Germania nel quarto incontro valido per la UEFA Nations League. Il CT infatti nelle dichiarazioni post gara ha commentato la partita dei propri ragazzi, ponendo inizialmente l’accento sull’approccio sbagliato del primo tempo. “Un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo – ha detto Mancini ai microfoni di RAI 1 – Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, abbiamo fatto cose buone nonostante il risultato, dispiace chiudere così ma il gruppo è ancora aperto“. Il mister ha quindi proseguito: “Diciamo che ci sono stati degli errori, abbiamo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Guarda il bicchiere mezzo pienodopo la pesante sconfitta della Nazionale italiana diper 5-2 contro la Germania nel quarto incontro valido per la UEFA Nations League. Il CT infatti nelle dichiarazioni post gara ha commentato la partita dei propri ragazzi, ponendo inizialmente l’accento sull’approccio sbagliato del primo tempo. “Un, loro sono forti e lo sapevamo – ha dettoai microfoni di RAI 1 – Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, abbiamo fatto cose buone nonostante il risultato, dispiacema ilè ancora“. Il mister ha quindi proseguito: “Diciamo che ci sono stati degli errori, abbiamo ...

