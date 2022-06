Calcio | figlio Tacconi | ' papà lascia l' ospedale | sarà ancora lunga ma sta vincendo'

(Di martedì 14 giugno 2022) Alessandria, 14 giu. -(Adnkronos) - A poco meno di due mesi dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l'ex portiere della Juventus Stefanodimesso oggi dall'Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un'altra struttura. Ad annunciarlo ilAndrea con un post su Instagram: "Grande giorno, finalmentelascerà l'per andare in un centro riabilitativo,ma la partita più importante della sua vita la sta. Una forza della natura".

