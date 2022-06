Bambina di 5 anni rapita nel Catanese | portata via da uomini armati

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 14 giugno 2022) Catania – Lunga notte di indagini con raccolta di prove, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell’ inchiesta sul sequestro di Elena, ladi 5ieri mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo.Ai militari dell’Arma della tenenza di Mascalucia, paese dove vive, la donna ha raccontato, disperata in lacrime, che stava rientrando a casa, dopo avere preso la figlia all’asilo, quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena.Una ricostruzione che è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini. Che sono serrate, perché il fattore tempo in un sequestro di persona è fondamentale per risolvere il caso. Ecco perché non si sono fermate e sono in corso. ...