Yara Gambirasio | Una Lettera Anonima Scagiona Massimo Bossetti!

(Di lunedì 13 giugno 2022): si torna a parlare del caso della ragazzina assassinata a Brembate Sopra nel 2010. Una, infatti, svela dettagli finora inediti su quello che è successo… Il caso di, assassinata a Brembate, in provincia di Bergamo, nel novembre 2010, ha sempre sconvolto l’Italia intera. Successivamente il responsabile è stato individuato comeBossetti e, nonostante in molti sollevassero dei dubbi, è sempre stata confermata la sua colpevolezza. Ora, a distanza di tanti anni, arrivano nuove lettere anonime in cui qualcuno ha rivelato dei dettagli su quello che sarebbe il vero responsabile dell’omicidio.Bossetti avrebbe solo assistito all’omicidio! Nel ...

Yara, la confessione bomba: "Ecco chi l'ha uccisa, Bossetti era presente ma non può parlare" Ci sono importanti novità per quanto riguarda il caso della ragazzina uccisa a Brembare Sopra (Bergamo) il 26 novembre del 2010, vediamo di cosa si tratta.