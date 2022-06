(Di lunedì 13 giugno 2022) “Segnare è come volare. Ne parlavo con un paio di amici e continuavano a chiedermi: ‘Cosa provi esattamente quando fai un gol?’ E io ho detto, quando segni per la tua squadra, i tuoi compagni di squadra, i tuoi tifosi, gli amici, è qualcosa che capisci veramente solo quando hai avuto quell’esperienza diretta. Grande gioia, ovviamente, ed è una specie di gioia che provo con la mia famiglia, ma è sicuramente l’emozione più grande di tutte. È qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente. E se non provo quell’emozione allora mi sento giù, mi sento vuoto. Ho un senso di vuoto. Ma se segno è come volare. E una volta che lo senti, devi averlo ancora e ancora, devi provare quell’emozione. Ecco perché dico che è una dipendenza. È una cosa per cui vivo. Soprattutto quando lo stadio è pieno, si sentono tutti gli applausi, tutti i tifosi che gridano il tuo nome. È fantastico”. Dusan ...

Vlahovic al Telegraph: «Sono un drogato di gol, mi ispiro alla forza mentale di Jordan e Djokovic»

