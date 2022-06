Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 20:10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio sindaci di centro-destra Genova Palermo e L’Aquila già al primo turno secondo le proiezioni primi dati reali sulle comunali nel capoluogo Ligure il sindaco uscente Bucci accreditato del 55% a Palermo aperto la carne al 47 6 e in base alla legge regionale sarebbe già sindaco all’Aquila Pierluigi biondi e dato al 51 e 6 ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro nella città Scaligera tra Damiano Tommasi del centrosinistra e Federico sboarina del centrodestra Coletti calciatore in testa a Parma Tra guerra c’è trasmettere Vignali centrodestra a Catanzaro tra Donato Forza Italia Lega e Fiorita PD MoVimento 5 Stelle Lodi e tanto passano al centro-sinistra secondo youtrend Fratelli d’Italia davanti alla Lega anche al nord il referendum sulla giustizia non raggiungono il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio sindaci di centro-destra Genova Palermo e L’Aquila già al primo turno secondo le proiezioni primi dati reali sulle comunali nel capoluogo Ligure il sindaco uscente Bucci accreditato del 55% a Palermo aperto la carne al 47 6 e in base alla legge regionale sarebbe già sindaco all’Aquila Pierluigi biondi e dato al 51 e 6 ballottaggi invece a Verona Parma e Catanzaro nella città Scaligera tra Damiano Tommasi del centrosinistra e Federico sboarina del centrodestra Coletti calciatore in testa a Parma Tra guerra c’è trasmettere Vignali centrodestra a Catanzaro tra Donato Forza Italia Lega e Fiorita PD MoVimento 5 Stelle Lodi e tanto passano al centro-sinistra secondo youtrend Fratelli d’Italia davanti alla Lega anche al nord il referendum sulla giustizia non raggiungono il ...

