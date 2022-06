Ultime Notizie – Google pagherà 118 milioni di dollari per causa collettiva donne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 giugno 2022)ha accettato di pagare 118diper risolvere unaper discriminazione di genere. Laera stata intentata nel 2017 da alcune ex dipendenti per il presunto inserimento in mansioni di livello inferiore rispetto a uomini ugualmente qualificati, con conseguente retribuzione più bassa. Hanno inoltre accusato l’azienda di aver negato loro promozioni o passaggi ad altri team per un migliore avanzamento di carriera. In un comunicato, gli studi legali che hanno rappresentato le querelanti Kelly Ellis, Holly Pease, Kelli Wisuri e Heidi Lamar hanno dichiarato che l’accordo riguarda circa 15.500 dipendenticon 236 mansioni che hanno lavorato pressoin California dal 14 settembre 2013. Nell’ambito ...