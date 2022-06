Ultime Notizie – Eni, al via ‘The Norcia Live Stones’ in ambito ricostruzione Basilica San Benedetto (Di lunedì 13 giugno 2022) Eni, nell’ambito dell’accordo siglato nel gennaio 2021 con il Ministero della Cultura, l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 della Basilica di San Benedetto a Norcia, ha presentato oggi il progetto di comunicazione dal titolo ‘The Norcia Live Stones‘. Eni, in qualità di sponsor tecnico, è impegnata a svolgere in prima linea le attività propedeutiche al restauro e a fornire supporto nel project management dell’intero intervento, portando avanti anche la comunicazione verso il territorio in modo costante e progressivo, al fine di tenere aggiornata la comunità sull’andamento delle attività per tutta la durata dell’intervento di ricostruzione. Per raggiungere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Eni, nell’dell’accordo siglato nel gennaio 2021 con il Ministero della Cultura, l’Arcidiocesi di Spoleto-e il Commissario Straordinario per laSisma 2016 delladi San, ha presentato oggi il progetto di comunicazione dal titoloStones‘. Eni, in qualità di sponsor tecnico, è impegnata a svolgere in prima linea le attività propedeutiche al restauro e a fornire supporto nel project management dell’intero intervento, portando avanti anche la comunicazione verso il territorio in modo costante e progressivo, al fine di tenere aggiornata la comunità sull’andamento delle attività per tutta la durata dell’intervento di. Per raggiungere ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Miti_Vigliero : Ex presidente Gazprom Bank Russia si arruola contro Putin @sole24ore - Mattb973 : @mattegeo @EarthquakeTenta @marcocappato No no, tranquillo non le contrabbandano più le sigarette.… - RINOMUSCATO : RT @sole24ore: ?? La Russia accoglie «con favore» gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina e sostiene un dialogo o… - CorriereCitta : Esce di casa con l’auto e si imbottisce di sonniferi. ‘Voglio morire’, poi l’ultimo messaggio alla moglie -