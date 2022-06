UFFICIALE – Gravenberch è un nuovo giocatore del Bayern Monaco | le cifre dell’operazione!

(Di lunedì 13 giugno 2022) Era già nell’aria da diversi mesi ma ora è arrivatà l’ufficialità: Ryanè undel. Ennesimo prodotto del vivaio dei lancieri, il centrocampista classe 2002 ha collezionato 103 presenze condite da 12 reti in 4 stagioni. Il centrocampista olandese arriva per l’irrisoria cifra di 25 milioni, bonus inclusi e il 7% di un’eventuale rivendita, con contratto quinquennale in scadenza nel giugno del 2027. Di seguito l’annuncio dei bavaresi: Servus, @R! https://t.co/9AyA8fNT5Q#Servus#MiaSanMia pic.twitter.com/3omclEW3sA— FCMunich (@FCEN) June 13, 2022 Duttile in tutti i ruoli della metà campo,fa della prestanza fisica, nonostante ...

Dopo l'arrivo di Noussair Mazraoui a parametro zero, ecco l'acquisto di Ryan Gravenberch, sempre dall'Ajax. Il centrocampista classe '02 sbarca in Baviera per 25 milioni di euro, una cifra tutto ...Monaco, 13 giu. - (Adnkronos) - Ryan Gravenberch è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il ventenne centrocampista olandese arriva dall'Ajax, squadra con la quale ha collezionato 103 presenze e 12 ...