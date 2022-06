Ucraina, Zelensky: 'Abbiamo bisogno di un sistema missilistico di difesa più moderno' (Di lunedì 13 giugno 2022) Volodymyr Zelensky ha chiesto nuove armi e di un sistema di difesa missilistica più moderno di quello già in dotazione. 'Dal 24 febbraio, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l'Ucraina. ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Volodymyrha chiesto nuove armi e di undimissilistica piùdi quello già in dotazione. 'Dal 24 febbraio, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l'. ...

