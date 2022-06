Sassuolo, senti Alvarez: «E’ il club ideale, punto a giocare tanto» (Di lunedì 13 giugno 2022) Augustin Alvarez, futuro attaccante del Sassuolo, esalta la formazione neroverde in attesa di sbarcare in Serie A: le sue parole Augustin Alvarez si presenta al Sassuolo ai microfoni di ESPN Uruguay. LE PAROLE – «Penso che non mi abituerò facilmente a vedermi con un’altra maglia diversa da quella del Peñarol. Viaggerò nelle prossime ore per l’Italia, sono in contatto con il club. Voglio imparare, voglio crescere, credo che ho ancora molto da fare e credo che il Sassuolo sia l’ideale per questo. Ovviamente voglio giocare tanto e collezionare tanti minuti in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Augustin, futuro attaccante del, esalta la formazione neroverde in attesa di sbarcare in Serie A: le sue parole Augustinsi presenta alai microfoni di ESPN Uruguay. LE PAROLE – «Penso che non mi abituerò facilmente a vedermi con un’altra maglia diversa da quella del Peñarol. Viaggerò nelle prossime ore per l’Italia, sono in contatto con il. Voglio imparare, voglio crescere, credo che ho ancora molto da fare e credo che ilsia l’per questo. Ovviamente voglioe collezionare tanti minuti in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24.

