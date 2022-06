Sanremo 2023, Amadeus punta ancora su di lei: la vuole al suo fianco (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il grande affiatamento dimostrato nelle scorse edizioni, per Sanremo 2023 il conduttore avrebbe scelto ancora lei. Su chi punto Amadeus per il prossimo anno Sono passati solo pochi mesi da quel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il grande affiatamento dimostrato nelle scorse edizioni, peril conduttore avrebbe sceltolei. Su chi puntoper il prossimo anno Sono passati solo pochi mesi da quel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - rtl1025 : ??#Sanremo 2023 andrà in onda su Rai1 dal 7 all'11 febbraio. Si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalist… - marcoluci1 : RT @cheTVfa: Sanremo 2023, pubblicato il regolamento: anche quest'anno 25 artisti in gara, di cui 3 giovani - classicalball85 : RT @sacvofano: io faccio le cose all’ultimissimo secondo e poi c’è amadeus che il 13 giugno pubblica il regolamento di sanremo 2023 - infoitcultura : Sanremo 2023, in gara la categoria big con 25 artisti -