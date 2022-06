Sampdoria, morto il figlio del collaboratore di Giampaolo Fabio Micarelli (Di lunedì 13 giugno 2022) Lutto in casa Sampdoria per Fabio Micarelli, collaboratore dell’allenatore Marco Giampaolo. Nella notte di sabato è infatti morto Samuele Micarelli, uno dei due gemelli 21enni figli del componente dello staff blucerchiato. Fatale un incidente stradale in quel di Camerino (Macerata), dove Samuele è stata l’unica vittima tra le quattro persone a bordo della 500 guidata da un amico. Gli altri tre ragazzi non sarebbero in pericolo di vita. Nella giornata di lunedì sempre a Camerino si svolgeranno i funerali, a cui prenderanno parte anche i dirigenti della Sampdoria che si stringono intorno alla famiglia Micarelli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Lutto in casaperdell’allenatore Marco. Nella notte di sabato è infattiSamuele, uno dei due gemelli 21enni figli del componente dello staff blucerchiato. Fatale un incidente stradale in quel di Camerino (Macerata), dove Samuele è stata l’unica vittima tra le quattro persone a bordo della 500 guidata da un amico. Gli altri tre ragazzi non sarebbero in pericolo di vita. Nella giornata di lunedì sempre a Camerino si svolgeranno i funerali, a cui prenderanno parte anche i dirigenti dellache si stringono intorno alla famiglia. SportFace.

