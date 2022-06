Pubblicità

Calciomercato.com

Calciomercato, sarà sfida colper Dennis Praet: il belga del Leicester City piace a Giampaolo Il sogno di mercato dellasi chiama Dennis Praet. Secondo Il Secolo XIX, l'avvocato Antonio ...Commenta per primo A Genova, per la, sta circolando un nome abbastanza ambizioso per il mercato blucerchiato. Il profilo è ... è la concorrenza: l'anno scorso Praet ha giocato al, e ... Sampdoria, il Torino può aiutare per Linetty. Nodo ingaggio, ma... Calciomercato Sampdoria, Giampaolo sogna il suo vecchio tridente di centrocampo Praet Torreira e Linetty: operazioni possibiliPrende quota il ritorno di Dennis Praet alla Sampdoria durante la sessione estiva di calciomercato: sfida con il Torino per il belga ...