Ranking WTA | top ten quasi invariata | Sabalenka scavalca Sakkari

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Ranking #WTA: Swiatek stabile alla guida. Sabalenka (5) scavalca Sakkari (6). Invariata la posizione delle altre… - infoitsport : Ranking Atp/Wta 13/06/2022 Djokovic cede la vetta, in calo Sinner e Musetti - infoitsport : Ranking Wta aggiornato al 13 giugno 2022: Swiatek leader, Sabalenka guadagna una posizione - infoitsport : Tennis, Ranking WTA (13 giugno 2022): Iga Swiatek leader, sale Maria Sakkari. Giorgi stabile prima italiana - federtennis : ?? Ranking #WTA: Giorgi ancora in testa alla classifica delle italiane (26). Perde una posizione Trevisan (28) e nuo… -

Tre posti più su, invece, Giulia Gatto - Monticone , numero 276, che chiude la top ten tricolore nelmondiale. CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE 26. Giorgi, Camila (ITA) 0 1.782 punti 28. ...La top ten delvede una sola reale variazione di peso, quella con cui Aryna Sabalenka e Maria Sakkari si scambiano le posizioni (la bielorussa, che ha iniziato bene la stagione su erba, scalza la greca ...Ons Jabeur will be the first to tell you she has a great relationship with grass. She'll have an opportunity to prove that this week at the bett1open in Berlin, Germany.French Open champion Iga Swiatek remains firmly at the head of the new WTA rankings released on Monday, over 4000 points ahead of number two Anett Kontaveit.