Presto potremo ricaricare l'auto elettrica in autostrada (mentre si viaggia) (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Parlamento Europeo ha approvato lo stop alla vendita di auto e veicoli commerciali leggeri a benzina e diesel a partire dal 2035. All’interno del corposo progetto contro il cambiamento climatico Fit for 55, Bruxelles ha deciso di dare un segnale significativo scegliendo l’elettrico come (unica) soluzione per il futuro dopo i carburanti fossili. In attesa di capire se l’ambiente riuscirà davvero a beneficiarne a causa dell’alto livello di inquinamento necessario per la produzione e la ricarica delle batterie delle auto elettriche, c’è un altro problema da sistemare prima che la flotta di veicoli elettrici circolanti su strada diventi la maggioranza: capire come ricaricare un’auto elettrica senza perdere troppo tempo. Uno degli attuali limiti al diffondersi dei veicoli elettrici è proprio legato ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Parlamento Europeo ha approvato lo stop alla vendita die veicoli commerciali leggeri a benzina e diesel a partire dal 2035. All’interno del corposo progetto contro il cambiamento climatico Fit for 55, Bruxelles ha deciso di dare un segnale significativo scegliendo l’elettrico come (unica) soluzione per il futuro dopo i carburanti fossili. In attesa di capire se l’ambiente riuscirà davvero a beneficiarne a causa dell’alto livello di inquinamento necessario per la produzione e la ricarica delle batterie delleelettriche, c’è un altro problema da sistemare prima che la flotta di veicoli elettrici circolanti su strada diventi la maggioranza: capire comeun’senza perdere troppo tempo. Uno degli attuali limiti al diffondersi dei veicoli elettrici è proprio legato ...

