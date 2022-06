Potenza | UFFICIALE | un ex Lazio per la panchina

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Sebastiano Siviglia , ex difensore della Lazio che ha alle sue spalle esperienze con le Primavera di Nocerina, Lazio, Ternana e Lecce.Questo non significa che si tratterà di un semplice gioco in streaming , bensì di una piattaforma in grado di sfruttare a pieno lacomputazionale della rete, in modo da offrire un qualcosa di ... UFFICIALE: Potenza, annunciato Siviglia come nuovo tecnico. Varrà sarà il direttore sportivo Il Potenza ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio che ha alle sue spalle esperienze con le Primavera di Nocerina, Lazio, Ternana e Lecce.Natino Varrà sarà il nuovo direttore sportivo del Potenza: a confermarlo è stato il presidente Donato Macchia nel corso della conferenza stampa di presentazione odierna.