Parma: Pizzarotti, 'debacle Lega, ora avanti con Guerra sarà grande sindaco' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Già al primo turno quasi il 45% dei parmigiani ha scelto Michele Guerra come prossimo sindaco di Parma. Ha scelto di marciare verso il futuro di questa città senza farsi abbindolare dalle sirene del passato che, tanto per cominciare, non è mai stato roseo come l'ex sindaco vorrebbe far credere, anzi". Così Federico Pizzarotti su Fb. "Parma è una città a vocazione europea, che guarda al benessere e alla qualità della vita, alla difesa dell'ambiente, dei diritti e alla crescita delle famiglie e del suo piccolo e medio commercio. Tutte qualità, queste, espresse dalla forza civica e di centrosinistra in appoggio a Michele Guerra. Ma non è finita qui, per esperienza dico che la partita è appena iniziata: ora si tratta di convincere della nostra ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Già al primo turno quasi il 45% dei parmigiani ha scelto Michelecome prossimodi. Ha scelto di marciare verso il futuro di questa città senza farsi abbindolare dalle sirene del passato che, tanto per cominciare, non è mai stato roseo come l'exvorrebbe far credere, anzi". Così Federicosu Fb. "è una città a vocazione europea, che guarda al benessere e alla qualità della vita, alla difesa dell'ambiente, dei diritti e alla crescita delle famiglie e del suo piccolo e medio commercio. Tutte qualità, queste, espresse dalla forza civica e di centrosinistra in appoggio a Michele. Ma non è finita qui, per esperienza dico che la partita è appena iniziata: ora si tratta di convincere della nostra ...

