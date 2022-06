Palermo, il presidente Mirri: «Ripartiamo da Baldini, tra qualche anno in A» (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni del numero uno rosanero Dario Mirri, presidente del Palermo, ha parlato a Sky Sport all’indomani della promozione in Serie B. presidente DELLA RINASCITA – «La rinascita del Palermo è di Palermo. Il mio desiderio è lasciare in eredità una città che con le proprie forze, con le proprie misurate forze, ha permesso al Palermo di tornare dove deve stare, come primo gradino… Serie B? Faccio ancora fatica a dirlo. Il prossimo campionato sarà un’A2». ENTUSIASMO – «Questa città e questa squadra hanno avuto tante delusioni dalle finali. Da tifoso, quella di Frosinone è ancora una ferita aperta così come sono ferite aperte le tre finali di Coppa Italia perse. Purtroppo non avevamo una grande storia di finali. La gente, secondo me, è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni del numero uno rosanero Dariodel, ha parlato a Sky Sport all’indomani della promozione in Serie B.DELLA RINASCITA – «La rinascita delè di. Il mio desiderio è lasciare in eredità una città che con le proprie forze, con le proprie misurate forze, ha permesso aldi tornare dove deve stare, come primo gradino… Serie B? Faccio ancora fatica a dirlo. Il prossimo campionato sarà un’A2». ENTUSIASMO – «Questa città e questa squadra havuto tante delusioni dalle finali. Da tifoso, quella di Frosinone è ancora una ferita aperta così come sono ferite aperte le tre finali di Coppa Italia perse. Purtroppo non avevamo una grande storia di finali. La gente, secondo me, è ...

