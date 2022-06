Over The Reality, gli eventi nel metaverso sono da condividere con fan ed amici (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) - Grazie alla piattaforma di realtà aumentata è ora possibile ambientare in location 3D personalizzate ed uniche i propri eventi. Come il matrimonio tra la star del calcio Boateng e l'influencer Fradegrada Udine, 13 giugno 2022.Immaginate di mettere insieme il wedding planner numero uno in Italia Enzo Miccio, Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR metaverse) e l'amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada - famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu. Che cosa potete ottenere? Un matrimonio spaziale. Questo è ciò che è avvenuto sabato 11 giugno alle 16:30 (CET). La celebrazione del primo matrimonio nel metaverso di Over è avvenuta in una location veramente unica: la luna. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) - Grazie alla piattaforma di realtà aumentata è ora possibile ambientare in location 3D personalizzate ed uniche i propri. Come il matrimonio tra la star del calcio Boateng e l'influencer Fradegrada Udine, 13 giugno 2022.Immaginate di mettere insieme il wedding planner numero uno in Italia Enzo Miccio,The(la piattaforma decentralizzata per il AR metaverse) e l'amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada - famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu. Che cosa potete ottenere? Un matrimonio spaziale. Questo è ciò che è avvenuto sabato 11 giugno alle 16:30 (CET). La celebrazione del primo matrimonio neldiè avvenuta in una location veramente unica: la luna. La ...

Pubblicità

LocalPage3 : Over The Reality, gli eventi nel metaverso sono da condividere con fan ed amici - skywalker_lukes : @matteosalvinimi Stai perdendo pezzi su pezzi di elettorato(non volendo parlare delle credibilità che ormai rasenta… - soteros1 : RT @ChanceGardi: 'Oltre 100.000 polacchi massacrati con asce, forconi, falci e coltelli dai nazionalisti ucraini dell'OUN dell'eroe naziona… - teresamorone : Stivali over the knee e faux fur come se non ci fosse un domani - stealoia : @stefanomassini over the top! La cronaca dei #TonyAwards2022 di @424BasilStreet @RepSpettacoli #Teatro -