Motomondiale | GP Germania 2022 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo una settimana di pausa torna ilcon il Gran Premio di. Tutto è pronto per il decimo atto di una stagione oltremodo interessante, sempre più nelle mani del francese Fabio Quartararo (Yamaha). Il campione del mondo in carica si presenta da assoluto favorito nell’impianto teutonico, tracciato che non ha eguali nelper la sua atipica forma. Sono infatti 10 le pieghe verso sinistra delle tredici che compongono l’intero tracciato sassone, usato durante l’anno anche dalle auto. Il #20 del gruppo si colloca al momento in cima alla classifica con 147 punti contro i 125 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed i 94 del nostro Enea Bastianini (Gresini/Ducati), pronto a rifarsi dopo le cadute del Mugello e Barcellona. Il Gran Premio diper quanto riguarda il ...

