Nel primo trimestre 2022 l'Istat haregistrato 120 mila occupati in più rispetto al quarto trimestre 2021 (+0,5%) e 905 mila in più (+4,1%) rispetto all'anno precedente. L'incremento annuo coinvolge ...... se si confrontano i dati con il periodo pre pandemia in realtà tutti i settori, e i ... in Italia, legge almeno un libro all'anno, non per motivi di studio o, il 41 per cento delle ... Lavoro: crescono occupati primo trimestre, +905mila annuo - Ultima Ora Roma, 13 giu. (askanews) - Nel primo trimestre 2022 si registrano 120 mila occupati in più rispetto al quarto trimestre 2021 (+0,5%), per ...