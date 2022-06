(Di lunedì 13 giugno 2022) La ventitreesima puntata dell’dei, in ondalunedì 13, vede al televoto Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Marialaura De Vitis e Nick Luciani. Il naufrago meno votato dovrà dire addio alla spiaggia principale in cui abitano gli altri concorrenti per approdare a Playa Sgamadissima, dove una stoica Pamela Petrarolo continua a resistere dopo essere stata da tempo “eliminata” al televoto. Se verrà confermato il meccanismo delle ultime puntate, dopo l’esito del televoto settimanale e l’approdo su quella che è stata ribattezzata da Ilary Blasi comedi passaggio, la conduttrice aprirà un televoto flash tra Pamela e il meno votato di stasera: a votazione conclusa si conoscerà il nome del concorrente. Di seguito i risultati dei ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - Rosalba_Falzone : @piaccaeli 'Beati' loro che sono spensierati, saranno andati al mare e durante la settimana guardano l'isola dei morti di fame. - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 13 giugno? I sondaggi #isola #IsoladeiFamosi - claudiopanormus : @HoaraBorselli L'ITALIA è una nazione finita interessata solo al 'grande fratello' e 'all'isola dei famosi', punto. - blogtivvu : Eliminato Isola dei Famosi 2022, Estefania, Gennaro, Marialaura e Nick: sondaggi del 13 giugno -

E ad attendere l'attuale opinionista de L'famosi ci sarebbe nientemeno che la riproposizione di Music farm, talent show andato in onda anni fa su Rai 2. Il programma tornerebbe sulla ...Ubriaco fradicio irrompe col Suv nell'platani, poi tampona un'auto e pesta diverse persone nella Borgata vecchia. In una giornata di ordinaria follia a finire nei guai è un 35enne albanese per cui è scattata una denuncia e il ...Si ingigantisce sempre più ogni giorno. Situazione indecorosa in una delle piazze più centrali di Alcamo, nel trapanese.È riconosciuta come la malattia più diffusa al mondo. In Italia sembra aver trovato terreno fertile su cui proliferare. Il contagio passa tra ...