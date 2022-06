Io resto sola in città… e tutti gli amici vanno in vacanza! (Di lunedì 13 giugno 2022) Può capitare di non fare le vacanze nel senso classico del termine, quelle tutto relax, tuffi e divertimento. Sembra che accada a un italiano su due, per problemi economici o impedimenti familiari. Ci sta male una persona adulta, figuriamoci una giovane, che ha accumulato la tensione di un anno di studio, oltretutto vissuto tra covid, dad e solitudine. Ricominciamo da noi Per quanto si possa essere arrabbiate per una privazione del genere, dobbiamo reagire. Quindi diamoci da fare per riappropriarci del nostro (tanto) tempo libero e cerchiamo di organizzarci per non finire ammuffite davanti alla tv o al cell, a guardare le vite degli altri dimenticando la nostra. Capovolgiamo la prospettiva e consideriamo che, finalmente, abbiamo la libertà di dedicarci a noi stesse. Scegliamo la creatività È il momento di assecondare il nostro talento e dedicarci, ad esempio, a scrivere quella storia ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022) Può capitare di non fare le vacanze nel senso classico del termine, quelle tutto relax, tuffi e divertimento. Sembra che accada a un italiano su due, per problemi economici o impedimenti familiari. Ci sta male una persona adulta, figuriamoci una giovane, che ha accumulato la tensione di un anno di studio, oltretutto vissuto tra covid, dad e solitudine. Ricominciamo da noi Per quanto si possa essere arrabbiate per una privazione del genere, dobbiamo reagire. Quindi diamoci da fare per riappropriarci del nostro (tanto) tempo libero e cerchiamo di organizzarci per non finire ammuffite davanti alla tv o al cell, a guardare le vite degli altri dimenticando la nostra. Capovolgiamo la prospettiva e consideriamo che, finalmente, abbiamo la libertà di dedicarci a noi stesse. Scegliamo la creatività È il momento di assecondare il nostro talento e dedicarci, ad esempio, a scrivere quella storia ...

Pubblicità

VentagliP : RT @Dedalus12470353: Pessoa L’uomo e l’ora sono una cosa sola quando Dio fa e la storia è fatta. Il resto è carne, la cui polver… - maarselyne : riflessioni notturne è molto probabile che resterò sola per il resto della mia vita perché non sono una persona di… - s_msonia : RT @Dedalus12470353: Pessoa L’uomo e l’ora sono una cosa sola quando Dio fa e la storia è fatta. Il resto è carne, la cui polver… - frasianonimeper : Potrei darvi la buonanotte con la sola imposizione delle mani. Ma resto umile. A crasi.??? - fedefie : @aedan83 Avranno capito 'una cosa sola leggera' il resto no -

Il Gdpr non sta funzionando come dovrebbe Ryan aggiunge che la colpa non può essere attribuita alla sola autorità di regolamentazione ... Finora, la Commissione europea ha sostenuto l applicazione del Gdpr in Irlanda e nel resto del continente . ILVA/ 5 personaggi in cerca d'autore per un futuro sempre più a rischio ILVA/ Il nuovo rinvio per il rilancio dell'acciaio italiano One woman show - Una sola donna al ... Del resto la siderurgia ex pubblica è una bella gatta da pelare, dove in tanti (sette diversi Governi, ... il Resto del Carlino Primo turno delle legislative in Francia, resta il pericolo della coabitazione Primo turno delle legislative in Francia, resta il pericolo della coabitazione. Astensionismo record: oltre il 52%, un elettore su due non ha votato ... Ryan aggiunge che la colpa non può essere attribuita allaautorità di regolamentazione ... Finora, la Commissione europea ha sostenuto l applicazione del Gdpr in Irlanda e neldel continente .ILVA/ Il nuovo rinvio per il rilancio dell'acciaio italiano One woman show - Unadonna al ... Della siderurgia ex pubblica è una bella gatta da pelare, dove in tanti (sette diversi Governi, ... Dimissioni volontarie, siamo noni in Italia Primo turno delle legislative in Francia, resta il pericolo della coabitazione. Astensionismo record: oltre il 52%, un elettore su due non ha votato ...