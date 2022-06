(Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO - I movimenti per ladel prossimo anno ruotano attorno a Milane al corteggiamento del Psg . Dopo il no incassato dai dirigenti nerazzurri all'offerta da 60 milioni, bonus ...

Pubblicità

sportli26181512 : Inter, rivoluzione difesa: via #Skriniar, c'è #Bremer e poi #Milenkovic: In una stagione che si presenta durissima… - InterMagazine2 : INTER - Può essere un'estate di rivoluzione: ben 13 calciatori potrebbero lasciare i nerazzurri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Può essere un'estate di rivoluzione: ben 13 calciatori potrebbero lasciare i nerazzurri - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Può essere un'estate di rivoluzione: ben 13 calciatori potrebbero lasciare i nerazzurri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Può essere un'estate di rivoluzione: ben 13 calciatori potrebbero lasciare i nerazzurri -

TUTTO mercato WEB

Perché le partite ufficiali saranno ben 21 dal 14 agosto fino al 13 novembre e perché la Champions sarà in salita (l'partirà dalla terza fascia e rischia un sorteggio da brividi). Non ruotando ...Non è ancora tramontata l'idea di Andrea Ranocchia , svincolatosi dall'. Mentre a centrocampo ci sono ancora poche idee al di là dell'interista Stefano Sensi , in avanti di nomi ne sono già ... Inter, sarà un'estate di rivoluzione: sono ben 13 i giocatori che potrebbero salutare Tutto è iniziato, quasi paradossalmente, nella stagione che ha portato allo Scudetto. Con l'avvento di Antonio Conte, sono stati tanti i giocatori arrivati ad Appiano Gentile e altrettanti se ne sono ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe attuare una specie di rivoluzione sul mercato: "Questa appena iniziata rischia di essere l'estate della rivoluzione in casa Inter.