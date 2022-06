I giornali si accorgono del referendum solo ora che è fallito

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 giugno 2022) Zuppa di Porro. Flope iche fino a ieri non avevano scritto una riga oggi aprono parlando di: roba da matti. Amministrative a Palermo, ma vi sembra normale che Lamorgese, sindaco e prefetti e chi volete voi non riescano a garantore il voto, e questi dovrebbero sconfiggere la Mafia? Ammve per exit pool vince la destra, copy la Stampa, anche se quando è disunita, si veda Verona, sta dietro. Perde Macron e l’Italia perdde l’aDriatico. Borse ancora giù. Fantastico il giornale di De Benedetti che si scandalizza per carcerazione preventiva di un marocchino, ingiustamente accusato. L’assurda maturità con la mascherina e i furbetti non pagano se pizzicati a rifiutare il lavoro e prendersi il reddito #rassegnastampa13giugno L'articolo proviene da Nicola Porro.