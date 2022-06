Giro di Svizzera 2022, risultati e ordine di arrivo seconda tappa: trionfa Leknessund (Di lunedì 13 giugno 2022) I risultati e l’ordine di arrivo della seconda tappa del Giro di Svizzera 2022 (Kusnacht-Aesch, 199 km), in cui ad imporsi è stato il norvegese Andreas Leknessund davanti all’italiano Alberto Bettiol e all’australiano Michael Matthews. Tanti italiani in top-10 con Andrea Pasqualon e Matteo Trentin che si classificano rispettivamente quarto e quinto, a completare la festa azzurra sono Edoardo Zambanini, Daniel Oss e Stefano Oldani. ordine DI arrivo seconda tappa Leknessund (DSM) NOR 1h46’22” Bettiol (EF) ITA 38? Matthews (Bikeexchange) AUS 38? Pasqualon (Intermarché) ITA 38? Trentin (UAE Emirates) ITA 38? Arndt (DSM) GER 38? Kung (Groupama) SVI ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Ie l’didelladeldi(Kusnacht-Aesch, 199 km), in cui ad imporsi è stato il norvegese Andreasdavanti all’italiano Alberto Bettiol e all’australiano Michael Matthews. Tanti italiani in top-10 con Andrea Pasqualon e Matteo Trentin che si classificano rispettivamente quarto e quinto, a completare la festa azzurra sono Edoardo Zambanini, Daniel Oss e Stefano Oldani.DI(DSM) NOR 1h46’22” Bettiol (EF) ITA 38? Matthews (Bikeexchange) AUS 38? Pasqualon (Intermarché) ITA 38? Trentin (UAE Emirates) ITA 38? Arndt (DSM) GER 38? Kung (Groupama) SVI ...

