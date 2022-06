Francia, Mélenchon è il vero vincitore: chapeau. Ecco come replicare il suo successo in Italia (Di lunedì 13 giugno 2022) La Nuova Unione Popolare Ecologista e Sociale guidata da Mélenchon è la vera vincitrice del primo turno delle elezioni francesi. Con il 25,7% dei voti, a pari merito del Presidente in carica e lasciando Marine Le Pen poco sopra il 18%, il risultato è straordinario. Con questa spinta è sicuro che il raggruppamento di sinistra sarà il gruppo più grande dell’opposizione ed è molto probabile che Macron non riesca a conquistare la maggioranza assoluta del parlamento, aprendo la strada ad una dialettica politica assai positiva. Non oso immaginare di più, ma certo questi due risultati costituiscono già un grande risultato, perché uno dei paesi più importanti d’Europa si troverà ad avere un condizionamento sociale importantissimo e per certi decisivo per mettere sabbia nei meccanismi dell’Europa liberista arruolata nella Nato. Quindi innanzitutto un grande applauso a Jean Luc ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) La Nuova Unione Popolare Ecologista e Sociale guidata daè la vera vincitrice del primo turno delle elezioni francesi. Con il 25,7% dei voti, a pari merito del Presidente in carica e lasciando Marine Le Pen poco sopra il 18%, il risultato è straordinario. Con questa spinta è sicuro che il raggruppamento di sinistra sarà il gruppo più grande dell’opposizione ed è molto probabile che Macron non riesca a conquistare la maggioranza assoluta del parlamento, aprendo la strada ad una dialettica politica assai positiva. Non oso immaginare di più, ma certo questi due risultati costituiscono già un grande risultato, perché uno dei paesi più importanti d’Europa si troverà ad avere un condizionamento sociale importantissimo e per certi decisivo per mettere sabbia nei meccanismi dell’Europa liberista arruolata nella Nato. Quindi innanzitutto un grande applauso a Jean Luc ...

Pubblicità

you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Risultati reali nazionali (97% delle sezioni scrutinate) Ensemble! (Macron,… - you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - estimation IPSOS per France24 Ensemble! (Macron) 25,2% NUPES (Melenchon e al… - Agenzia_Ansa : FRANCIA | Al primo turno delle legislative la coalizione di Macron ha ottenuto solo lo 0,09% in più dell'alleanza d… - DeerEwan : RT @MassimoPatan: Da quando Letta ha lasciato Parigi, la sinistra in Francia è tornata vincente, un caso? Non credo. #Mélenchon - MusolinoVarese : RT @CremaschiG: Alleanza di #sinistra #NUPES di #Melenchon PRIMA davanti a #Macron Nazionalizzazioni salario minimo riduzione orario pensi… -