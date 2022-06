Elfi e draghi li hanno un po' estromessi | ma i succhiasangue sono sempre popolarissimi

(Di lunedì 13 giugno 2022) I vampiri, inotturni e diurni, bellissimi o terrificanti o entrambe le cose, nonmai andati via. Film e serie tv se ne occupano dacon nuove proposte, come la nuova First Kill appena arrivata su Netflix. Complice l’estate, che forse tra sole e tempo libero invita a fare tutt’altro, come cercare tenebre e brividi, ecco una guida su quali titoli vedere, finire, ricominciare. Le migliori ma non necessariamente le più conosciute, sicuramente quelle che più scavano nell’umanissima psicologia di queste creature affascinanti e pericolose. Vampiri: le serie più belle guarda le foto ...

Repubblica TV

...of Villainy Fizban's Treasury Of Dragons Avventure e campagne Il Tesoro della Regina dei(..., nani e duergar, githyanki e githzerai, halfling e gnomi. Per quel che riguarda il bestiario di ...... criceti spaziali giganti,cosmici e tanto altro ancora. L'ambientazione offre anche alcune nuove opzioni per i giocatori, permettendo loro di scegliere tra ben sei nuove razze : gli... Saverio Raimondo: 'Non bastavano i cinghiali: nel nuovo Robinson anche elfi e draghi' Netflix, arriva una serie TV sensazionale: gli utenti non stanno nella pelle. Sarà ispirata ad un videogioco famosissimo nel mondo ...